В городе Шымкент из 81 населенных пунктов 40 обеспечены природным газом, 33 — частично, 8 населенных пунктов не обеспечены.

Это Туран, Кокбулак, Актас, Батыс, Кайнарбулак, Тауелсиздикке 20 жыл, Айколь, Сауле (276 квартал).

Из 9 объектов, строительство которых было начато в прошлом году, 2 завершены (это Туран (1-й этап) магистральный газопровод в микрорайоне Асар-2). В этом году будет построено еще 9 объектов. До конца года планируется обеспечить природным газом более 11 тысяч человек 5 населенных пунктов. В результате показатель обеспеченности вырастет с 92,2% до 93%.

Кроме того, в этом году готовые проектно-сметные документации 4 новых проектов (Актас, Актас-2, Акжар, Аргымак 1-2 млрд тенге) предлагается к финансированию из бюджета.

В целях обеспечения населения города природным газом в соответствии с планом развития на 2021-2025 годы планируется строительство подсистем населенных пунктов. В 2025 году газификация города достигнет 100%.