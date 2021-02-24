В Шымкенте в этом году в Шымкенте массовому спорту будет уделяется особое внимание.

Так, в текущем году планируется построить 115 современных спортивных площадок, завершить ремонт стадиона «Металлург» и спортивных комплексов 12-й детско-юношеской спортшколы.

Об этом в годовом отчете перед населением доложил аким города Мурат Айтенов. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране отчетная встреча была организована в онлайн формате.

— Прежде чем искать лекарства, лучше искать способ предотвращения болезни. Для этого, в соответствии с поручением Президента, в этом году мы уделяем внимание развитию массового спорта. В этом году мы проведем «Молодежную лигу» среди более 117 тысяч школьников. Эта Лига пройдет по четырем видам спорта – футболу, волейболу, баскетболу и шахматам. Общий призовой фонд – 80 млн тенге. Командам, победившим по каждому направлению, на дальнейшее развитие учебного заведения, мы дадим вознаграждение в размере 20 млн тенге, — сказал аким города.

Стоит отметить, запланированная в этом году, в честь 30-летия Независимости РК, «Шымкентская молодежная лига» призвана эффективно проводить досуг школьников, формировать у них волю и упорство через занятия спортом и формировать команды на чемпионаты Республики Казахстан.