Спортивный комплекс, введенный в эксплуатацию в 1980 году, был основательно изношен.

Ведутся работы по реконструкции и капитальному ремонту стадиона «Металлург», расположенного в Абайском районе города Шымкент.

Аким города М.Айтенов ознакомился с ходом строительства данного объекта. Реконструкционные работы, которые планировались в течении нескольких лет, начались в мае прошлого года в рамках программы «Дорожная карта занятости».

Подрядная организация — ТОО «Югстройсервис-Н». В настоящее время по строительно-монтажным работам стадиона выполнено межэтажное покрытие – 50%, монтаж металлоконструкций над трибунами на 1504 мест – 80%, земляные работы в спортзале – 40%.

Аким города отметил, что на всех этапах работы качество должно быть в центре внимания.