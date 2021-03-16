Его реконструкция в рамках программы «Дорожная карта занятости» продолжается.

Подрядная организация — ТОО «Югстройсервис-Н». В настоящее время по строительно-монтажным работам стадиона выполнены межэтажные перекрытия на 50%, монтаж металлоконструкций над трибунами на 1504 мест – 80%, укладка щебня – 90%, земляные работы в спортзале – 40%.

В строительстве объекта задействовано 60 рабочих, 5 единиц техники. Строительные работы планируется сдать до конца года.

Стоит отметить, спортивный комплекс был построен в 70-х годах прошлого века и в 2017 году перешел на баланс акимата.