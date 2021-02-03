Шымкентская Палата предпринимателей стала диалоговой площадкой для обсуждения самых острых вопросов мукомолов юга.

Именно здесь было проведено расширенное выездное совещание АО «Астык транс» с зернопереработчиками по вопросам взаимодействия во внутриреспубликанском направлении.

Во встрече приняли участие президент АО «Астык Транс» Санжар Елюбаев, Вице-президент по коммерческой работе АО «Астык Транс» Жандос Куанышев, Генеральный директор Акционерного общества «Центр развития торговой политики «QazTrade» Азамат Аскарулы, директор Палаты предпринимателей г. Шымкент Нурлан Кабиштаев.

Поводом для очной встречи всех сторон послужило коллективное обращение в Палату руководителей мукомольных предприятий. Предприниматели жаловались на кабальные условия договора транспортной экспедиции, на постоянное повышение тарифов со стороны самого крупного держателя зерновозов АО «Астык транс».

«Последние несколько месяцев мы столкнулись с огромной проблемой , когда наши зерновозы, загруженные и оформленные, простаивали до 10-12 дней на железнодорожных станциях по нерасторопности самой железной дороги. То нехватка тепловозов, то заторы на станционных путях, то ждем, когда сформируют состав. Договором транспортной экспедиции предусмотрена слишком большая ответственность за простой вагонов — 6000 тенге в сутки! Понятно, что на действия железной дороги мы повлиять не можем. Но из-за ее некорректной работы, мы, согласно заключенным договорам, должны платить огромные штрафы. Данные кабальные условия договора мы вынуждены были подписать, так как нет других транспортных экспедиторских компаний, способных предоставить специализированные вагоны (зерновозы) », — отмечает руководство мукомольного предприятия «GRAIN HOUSE -555», обращаясь от имени 30 мукомольных компаний города Шымкент и Туркестанской области.

Мукомолы еще раз обратили внимание на такой момент: компания «Астык Транс» контролирует практически весь парк зерновозов в стране. То есть, по факту, занимает монопольное положение по предоставлению специализированного подвижного состава. А значит, деятельность компании должна контролироваться антимонопольщиками, а следовательно тарифообразование должно находиться под контролем. Но дело в том, что данный экспедитор не состоит в реестре субъектов-монополистов.

Много нареканий у мукомолов вызвали вопросы экспортных субсидий, стремительно ползущий вниз экспорт муки и другие проблемные аспекты, говорящие о кризисе отрасли. Директор ТОО «Дани нан» Гайбилла Ерметов отметил, что усугубляет положение отрасли гигантский объем контрафактной муки в Узбекистане. Там подделывают практически все известные казахстанские марки, что снижает их конкурентоспособность. То есть проблем у мукомолов – пруд пруди. В этом году вдобавок к уже имеющимся мукомолы получили новую проблему:

«С января приказом Министра торговли и интеграции мука включена в список биржевых товаров! Мука – это не сырье и не нефть, а производная продукция. Это уму непостижимо — во всем мире нет практики торговли мукой через биржу! Непонятна цель, которую преследовало Министерство, вводя муку в список биржевых товаров. А уменьшение порога реализации пшеницы до 300 тонн опять-таки затрагивает интересы мукомолов, покупающих сырье для переработки. В итоге мукомолы будут обязаны заплатить дважды: покупая пшеницу для переработки в объеме выше 300 тонн и реализуя муку более 60 тонн. Получается двойное обложение! Накладные расходы в виде оплаты брокерам отразятся на себестоимости готовой продукции для внутреннего рынка. Это еще одно препятствие на пути мукомолов, которое ведет к краху отрасли»- считает Г. Ерметов.

По мнению мукомолов, именно здесь теряется смысл государственной поддержки по механизму возмещения затрат производителям. Получается, государство одной рукой помогает производителям, а второй рукой обратно эти же деньги забирает.

Вопросы предпринимателей не остались без ответа.

«В ходе рабочей встречи установлена договоренность о том, что будет заключен меморандум о дальнейшем сотрудничестве. До сентября 2021 года экспедитором АО «Астык Транс» не будет начисляться неустойка за сверхнормативный простой вагонов, а также в сентябре 2021 года будет рассмотрен вопрос по составлению трехстороннего соглашения между ТОО «КТЖ Грузовые перевозки», АО «Астык Транс» и мукомолами. В целом встреча получилась содержательной, решили актуальные проблемы в перевозках, простоях, вопросы взаимодействия», — отметил заместитель директора Палаты предпринимателей г. Шымкент Кайрат Акенов.

По заверениям «Астык Транс», компания, осознавая социальную значимость производства муки, продолжит работать над оптимизацией процессов доставки зерна с севера на юг, где пшеницу ждут переработчики.