Во время отчета акима Шымкента Мурата Айтенова в прямом эфире жительница 4 мкр Нина Томина подняла вопрос с постоянными подтоплениями во дворе своего дома.

Аким не только пообещал помощь в решении вопроса, но и рассказал, что будет в целом сделано в этом году, чтобы решить проблему проблему с затопами в целом по Шымкенту.

-В 2020 году в результате мониторинга были выявлены 24 проблемные точки города, которые постоянно заливают паводковые и дождевые воды. Уже разработана ПСД. Как только пройдет конкурс и будет определена подрядная организация, начнется работа по ирригационной системе в этих точках. Скорее всего, это произойдет в мае. Всего запланировали привести в порядок в таких проблемных местах 2900 метров ирригационной системы.