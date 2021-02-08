Среди вакцинированных граждан не зарегистрировано серьезных побочных реакций. Вакцинация проводится в четырех поликлиниках города.

В Шымкенте за первые сутки вакцинировано против COVID-19 180 человек. В первую очередь были вакцинированы медицинские работники в инфекционных больницах, сотрудники скорой помощи и мобильной группы в поликлиниках. В общей сложности 480 медицинским работникам ввели вакцину против COVID, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Кроме того, к вакцинации допускаются лица, не имеющие противопоказаний к профилактической вакцинации. Перед прививками проводятся обязательные осмотры врача, такие как измерение температуры тела, сбор эпидемиологического анамнеза, измерение сатурации, частоты сердечных сокращений, артериального давления, аускультация дыхательной и сердечно-сосудистой системы и обследование глотки.

Отметим, что вакцинация в стране проводится на добровольной основе.