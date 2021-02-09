В Шымкенте завершены досудебные расследования в отношении организаторов незаконного игорного бизнеса на территории города.

Так, в рамках проведения общереспубликанского ОПМ «Stop-игра» в двух районах Шымкента пресечена деятельность незаконных игорных заведений, которую организовали двое жителей города.

Приговорами судов организаторы признаны виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.307 ч.1 УК РК (организация незаконного игорного бизнеса), и назначены наказания в виде штрафа 1000 МРП (2 778 000 тенге).

Агентство по финансовому мониторингу предупреждает, за организацию незаконного игорного бизнеса предусматривается уголовная ответственность.