В начале года в Палату предпринимателей г. Шымкент обратились «Казахстанская ассоциация дошкольных организаций» (филиал по г. Шымкент) и учредители частных детских садов города с просьбой решить вопрос увеличения детей в дежурных группах до 20 человек.

В обращении говорилось, что в связи с ограничениями в дошкольных организациях функционируют только дежурные группы с количеством детей до 15 человек и данное положение вызвало массу проблем в деятельности частного дошкольного бизнеса. В связи с невозможностью устроить детей в детсады стала поступать масса жалоб от родителей, посчитавших, что их права и права их детей ущемлены, создались двойные очереди в дежурные группы и т.д .Увы, руководители детсадов ничем не могли им помочь, ведь их руки были связаны постановлением Главного санитарного врача г. Шымкент.

Кроме того владельцы детсадов считают, что ограничения бьют по карману частного бизнеса: содержать группу из 15 человек — экономически затратно, так как требования норм по дошкольному образованию и воспитанию сохраняются и должны соблюдаться детсадами вне зависимости от количества детей (затраты по зарплате, отпускных и больничных, увеличившиеся расходы по комуслугам и питанию, санитарным мероприятия и тд. ).

Палата предпринимателей обратилась к Главному государственному санитарному врачу г. Шымкент. В письме был приведен сравнительный анализ с постановлениями других регионов. Учитывая готовность бизнеса соблюдать все требования санэпиднорм и то, что Шымкент находится в зеленой зоне эпидемиологической ситуации, Палата предпринимателей выразила надежду на положительное решение вопроса.

После чего 21 января 2020 года вышло новое постановление Главного государственного санитарного врача г. Шымкент, в котором количество детей в дежурных группах было увеличено до 20 человек.

«Решение этой проблемы улучшило экономическое положение 447 частных детских садов города Шымкент на сумму более 20 миллионов тенге в месяц, что сказалось на повышении производственной мощности и рентабельности частных детских садов, позволило устранить образовавшиеся в связи с карантином очереди на получение мест для детей в дежурные группы, обеспечило конституционные права детей и родителей на получение дошкольного образования и воспитания в режиме офлайн, способствовало снижению социальной напряженности в городе», — говорится в письме.

В целом в результате тесного взаимодействия Палаты предпринимателей с Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля г. Шымкент более 60 % предложений по снятию ограничения с бизнеса были приняты оперативным штабом, и ограничения по работе объектов бизнеса смягчены.