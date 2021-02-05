На операционном столе оказался молодой парень с остеогенной саркомой бедренной кости — раковой опухолью, которую диагностируют очень редко.

В худшем случае пациента ждала бы ампутация конечности, но шымкентским докторам удалось ее сохранить и даже поставить парня на ноги.

Еще неделю назад молодого человека мучали жуткие боли в ногах. 21-летнему Умиджану ТЛАПОВУ поставили диагноз — остеогенная саркома бедренной кости. Раковые клетки «заражали» здоровые ткани, опухоль прогрессировала, пациенту грозила ампутация ноги.

Когда Умиджан почти не мог ходить, шымкентские врачи решились на уникальную операцию.

Умиджану удалили опухоль и вживили эндопротез, он будет выполнять функции коленного сустава. Оперировали пациента три высококвалифицированных шымкентских хирурга.

Рассказывает о ходе операции Самат ИСМАИЛОВ, онкохирург: Такие операции считаются одними из самых высокотехнологичных, длилась она три часа. Нам удалось убрать опухоль и сохранить конечность. В первые же сутки пациент ходил и сам себя обслуживал. Наши специалисты прошли обучение в Институте онкологии и в клиниках России.

Операцию такой сложности в Казахстане раньше делали двух городах: в столице и Алматы. По словам врачей, такое онкозаболевание диагностируют редко. Главная задача докторов — сохранить конечность и ее функцию.

Аккали МАймаков, заведующий отделением хирургии онкологического центра г.Шымкента: Нами сделана эта операция, замена сустава металлическим энгдопротезом, эта операция в Казахстане делается в Научном исследовательском институте онкологии и радиологии в городе Алматы. Но последний год эндопротезы начали получать и областные учреждения.

Сейчас врачи ждут результатов гистологического анализа. Он сможет дать ответ на вопрос: предстоит ли Умиджану курс химиотерапии или его мучения наконец-то закончились.