На пульт 102 дежурной части Сарыагашского РОП поступило сообщение о пресечении факта контрабанды наркотических средств.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что при пересечении пропускного пункта на мужчину сработала служебная собака по кличке Линда.

При обыске подозреваемого, гражданина Казахстана, оперативники обнаружили в кармане брюк и изъяли два контрацептива с содержимым, похожим на наркотическое средство. Стражи порядка сразу же доставили задержанного в районный отдел полиции. Согласно экспертизе, изъятое наркотическое вещество оказалось “опием” общим весом свыше двух грамм.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 286 УК РК “Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено”. Подозреваемый, житель города Шымкент находится под стражей. Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего. Полицейские Туркестанской области предупреждают граждан об уголовной ответственности за незаконное хранение, распространение и контрабанду наркотиков.

Вместе с тем, стражи порядка рекомендуют жителям отказаться от пагубных привычек и вести здоровый образ жизни. Если же Вы владеете какой-либо информацией о фактах незаконного оборота наркотических средств, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.