Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемых в кражах бытовой техники.

В дежурную часть Сайрамского РУП с заявлением обратился местный житель о том, что неизвестные лица совершили кражу из его дома. Со слов потерпевшего, из летней кухни, расположенной во дворе дома, злоумышленники похитили телевизор с wi-fi-модемом. Нанесенный ущерб составил более 150 тысяч тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «кража».

Для раскрытия преступления следственно-оперативная группа сразу же выехала по указанному адресу. Стражи порядка тщательно проверили место преступления и опросили возможных очевидцев.

Сотрудники Сайрамского РУП в течение двух дней установили подозреваемого и задержали его по месту жительства. Подозреваемый полностью признался в содеянном. Похищенное имущество воришка сдал в ломбард за полцены, модем оставил себе, а а вырученные деньги потратил.

По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый находится под подпиской. Выясняется его причастность к совершению других аналогичных преступлений.

Ещё одну кражу бытовой техники раскрыли полицейские Казыгуртского района. На этот раз у местного жителя домушник похитил из спальни телевизор с тв-тюнером. Сотрудники полиции Казыгуртского РОП задержали подозреваемого по месту жительства. Им оказался сосед потерпевшего, ранее судимый за скотокрадство. Как установило следствие, молодой человек, воспользовавшись отсутствием хозяев, проник в дом и похитил телевизор и тв-тюнер. Краденное имущество злоумышленник также сдал в ломбард, а деньги потратил. Изъятую в качестве вещественных доказательств бытовую технику вернули законному владельцу. В настоящее время по факту квартирной кражи проводится досудебное расследование.