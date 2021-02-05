В Шымкенте прошел рейд полицейских и сотрудников скорой помощи!

Цель общая — донести до общества значимость работы медиков. За время рейда сотрудники выявили несколько нарушений. Автолюбители не пропускали карету неотложки.

Каждый день водители скорой медицинской помощи спасают десятки жизней, объезжая пробки в часы пик. 15 минут — это то «золотое» время, за которое бригада скорой должна добраться до больного. Уложиться в это время у

водителей неотложки получается не всегда.

Полицейские выехали на центральные улицы города вместе с медиками, Тех, кто не пропускает скорую помощь — штрафуют! Водитель может не уступать дорогу карете скорой, тольтко в одном случае: когда у спецтранспорта не включена сирена.

Главный врач скорой помощи уверяет, сейчас в Шымкенте ситуация не столь критична, как это было во время пика пандемии коронавируса.

Полицейские и медики призывают пропускать спецмашины. На счету каждая секунда, которая может стоить чьей-то жизни.