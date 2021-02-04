Главный санитарный врач Шымкента Абдиманап Тулебаев подписал новое постановление.

Карантин в Шымкенте продлен до 22 февраля.

Я, Главный государственный санитарный врач города Шымкент Тулебаев Абдиманап Кошкарович, в соответствии со статьей 104 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 360-VI ЗРК, постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года №67 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» (далее — ПГГСВ РК №67), постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года №68 «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении» (далее — ПГГСВ РК №68), приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года №293/2020 «Об утверждении правил осуществления ограничительных мероприятий, в том числе карантина, и перечень инфекционных заболеваний при угрозе возникновения и распространения которых вводятся ограничительные мероприятия, в том числе карантин», в связи с продолжением регистрации заболеваемости COVID-19, ростом заболевания вирусной пневмонии и в целях дальнейшего предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди населения ПОСТАНОВЛЯЮ:

Продлить карантин и ограничительные меры на территории города Шымкент с 00:00 часов 8 февраля 2021 года до 00:00 часов 22 февраля 2021 года. Жителям и гостям города Шымкент:

2.1. запретить проведение мероприятий, связанных с массовым скоплением людей (поминок, дни рождения, юбилеи, проводы, кудалык, той, беташар и другое);

2.2. ограничить передвижение по городу лицам старше 65 лет;

соблюдать обязательное требование по ношению масок при передвижении по городу и социальную дистанцию не менее 2 метров;

разрешить прогулки во дворах, посещение парков, площадей, скверов и набережных группами не более 3 человек или членов одной семьи;

разрешить посещение детских игровых площадок, расположенных во дворах жилых домов и в местах общего пользования группами не более 3 человек;

2.6. при посещении общественных мест, объектов с возможным массовым скоплением людей, в том числе в общественном транспорте строго соблюдать требования по ношению масок и использованию антисептиков после посещения общественных мест.

Акиму города Шымкент, государственным органам, организациям и предприятиям, юридическим лицам вне зависимости от форм собственности, субъектам предпринимательства города Шымкент на время карантина обеспечить:

3.1. перевод не менее 50% офисных сотрудников на дистанционную форму работы (при штатном расписании более 30 сотрудников), с возможностью максимального сокращения рабочего времени;

3.2. ежедневное проведение дезинфекционных мероприятий в торговых центрах, продовольственных и непродовольственных магазинах, объектах сферы оказания услуг населению и в местах возможного массового скопления людей;

3.3. организацию работы ЦОНов (в том числе спец ЦОНы) строго по предварительному бронированию через Egov.kz, телеграмм-бот EgovKZBot 2.0 с 09:00 до 18:00 часов в будние дни, с приостановлением деятельности в выходные и праздничные дни, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан;

3.4. организацию работы АО «Казпочта», Call — центров ЦОНов с 09:00 до 18:00 часов в будние дни, с приостановлением деятельности в выходные и праздничные дни, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан;

3.5. ограничение деятельности продовольственных и непродовольственнных рынков, (специализированные, вещевые, скотные и авторынки), ярмарок при соблюдении заполняемости не более 30% и не менее 4 кв. метров на одного посетителя в будние (рабочие) дни с 06:00 до 18:00 часов, в выходные и праздничные дни с 09:00 до 17:00 часов, не крытые рынки работают в обычном режиме. При этом определить один день недели для проведения санитарно — дезинфекционных работ. Деятельность ярмарок осуществлять с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, в том числе обеспечить установку дезинфекционного тоннеля и санитайзеров;

3.6. организацию работы в обычном режиме продовольственных гипермаркетов, супермаркетов, минимаркетов и магазинов у дома вне зависимости от места нахождения;

3.7. ограничение деятельности (обслуживание посетителей) по времени с 07:00 до 23:00 часов в будние, выходные и праздничные дни объектов общественного питания, работающих на открытом воздухе и объектов, расположенных в зданиях (кафе, рестораны, лаундж-бары, фудкорты, спорт-бары, бары, столовые, кофейни и кулинарии), в том числе расположенных в торгово — развлекательных центрах с размещением обеденных столов до 50 посадочных мест. На объектах общественного питания заготовка продукции и уборочно-дезинфекционные мероприятия проводятся в обычном режиме. Запрещено проводить торжественные, памятные мероприятия (корпоративы, банкеты, той, поминки, дни рождения, юбилеи, проводы, кудалык, беташар и другое), запрет на работу банкетных залов и использование кальянов на объектах общепита;

3.8. организацию работы в обычном режиме сельскохозяйственных, полевых и строительных работ, а также строительных и промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом, животноводческих и птицеводческих хозяйств и производителей сельскохозяйственных товаров;

3.9. организацию работы в обычном режиме коммунальных служб, теле-радио коммуникаций и связи, адвокатов, нотариусов, а также адвокатских и нотариальных контор;

3.10. организацию работы в обычном режиме АЗС, магазинов при АЗС, магазинов автозапчастей, автоэкспресс (еда на вынос), автомоек, шиномонтажных, станций технического обслуживания и ремонта автомобилей, швейных мастерских, объектов по ремонту бытовой техники, обуви, химчисток, прачечных, ремонту телефонов, компьютеров;

3.11. организацию в обычном режиме объектов туризма и объектов в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и другие) с размещением постояльцев (клиентов) не более 80% от проектной мощности, за исключением объектов, имеющих подряд на размещение отдельных групп (вахтовые работники, медработники, спортсмены) и оказанию услуг (питание, стирка, глажка и другое) для проживающих на объектах;

3.12.запрет на проведение зрелищных, спортивных, семейных, памятных мероприятий, форумов, конференций, семинаров и мероприятий, связанных с массовым скоплением людей, в том числе на дому, за исключением проведения чемпионатов Республики Казахстан и республиканских соревнований (по единому республиканскому календарю), без участия зрителей, при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима по согласованию с Главным государственным санитарным врачом соответствующей территории и соблюдении требований постановления ГГСВ РК №67 с одновременным скоплением не более 100 человек;

3.13.разрешение спортивных тренировок для Национальных сборных, сборных команд города, клубных команд (не более 30 человек, без контактная термометрия, проживание в спортивных базах), индивидуальных и групповых тренировок по видам спорта до 5 кв. м. на одного посетителя, спортивных игр на открытом воздухе без зрителей;

3.14.разрешение деятельности в обычном режиме детских кабинетов/центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров, при заполняемости группы – не более 15 чел., по предварительной записи с соблюдением требований постановления ГГСВ РК №67;

3.15. запрет деятельности детских оздоровительных лагерей и детских дошкольных учреждений за исключением дежурных групп (не более 20 человек в группе), с соблюдением требований постановления ГГСВ РК №67;

3.16. запрет на работу объектов общественного питания, с размещением обеденных столов более 50 посадочных мест. Объекты общественного питания, работающие в режиме доставки и на вынос, работают в обычном режиме;

3.17. запрет на работу аквапарков, пляжей;

3.18. организацию работы СПА-центров, салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра (4 кв. метра на 1-го посетителя и по предварительной записи) с ограничением по времени с 09:00 до 23:00 часов в будние, выходные и праздничные дни;

3.19. организацию работы бань и саун, заполняемость не более 50%, 4 кв. м. на 1 посетителя, с ограничением по времени с 09:00 до 23:00 часов в будние, выходные и праздничные дни;

3.20. функционирование в обычном режиме парков, скверов и набережных;

3.21. запрет на работу аттракционов, за исключением работающих на открытом воздухе в обычном режиме;

3.22. организацию работы в обычном режиме объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции с участием не более 30 человек), театры (заполняемость не более 50%, но не более 100 человек, с регистрацией на портале «InfoKazakhstan.kz», с соблюдением масочного режима, социальной дистанции и требований постановления ГГСВ РК №67), библиотек и музеев;

3.23.организацию работы в обычном режиме религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие), разрешение проведения коллективного богослужения в религиозных объектах, намаза в мечетях (бес уақыт намаз) за исключением жұма намаза, с заполняемостью до 30%, но не более 100 человек в зале, с усиленным санитарно-дезинфекционным режимом и с соблюдением требований постановления ГГСВ РК №67;

3.24. организацию работы киосков, в том числе точек по продаже выпечки, фастфуда, мягкого мороженного, напитков с 09:00 до 23:00 часов, за исключением объектов, работающих в режиме доставки и на вынос в обычном режиме;

3.25.организацию работы торгово-развлекательных центров, торговых домов (бутиков), торговых сетей при соблюдении заполняемости не более 30%, и не менее 4 кв. метров на одного посетителя, с ограничением по времени в будние (рабочие) дни с 09:00 до 23:00 часов, в выходные и праздничные дни с 09:00 до 22:00 часов;

3.26. запрет на работу цирка, деятельности развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг центры, детские игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, батуты и другие), букмекерских контор и игровых клубов, в том числе розыгрыш лотерей. Разрешена работа кинотеатров (заполняемость не более 50%, с регистрацией на портале «InfoKazakhstan.kz», с соблюдением масочного режима, шахматной рассадки, социальной дистанции и соблюдении требований постановления ГГСВ РК №67) с ограничением с 09:00 до 23:00 часов в рабочие, выходные и праздничные дни. Кинотеатры на открытом воздухе работают в обычном режиме с соблюдением масочного режима и социальной дистанции;

3.27. организацию работы в обычном режиме автовокзалов и автостанций в городе Шымкент.

Разрешить пассажирские регулярные, не регулярные (туристические), автобусные и микроавтобусные перевозки в области, города и населенные пункты на территориях которых разрешены межобластные, междугородние, регулярные и не регулярные (туристические) пассажирские перевозки. Пассажирские регулярные перевозки осуществлять с соблюдением требований постановления ГГСВ РК №67, нерегулярные (туристические) перевозки осуществлять с заполняемостью 75%, но не более 15 человек;

3.28.карантин и соблюдение санитарно-дезинфекционного режима в медицинских организациях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных заведениях для детей инвалидов, интернатного типа. Разрешается посещение домов ребенка и детских домов потенциальными родителями для встреч с детьми-сиротами для дальнейшего их усыновления/удочерения, установления опеки, попечительства при предоставлении потенциальными родителями документа об их лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более 3 суток.

Разрешается посещение медико-социальных объектов участниками национального превентивного механизма при предоставлении документа о лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более 3 суток;

3.29.организацию работы в обычном режиме медицинских организаций, аптек, процедурных кабинетов, медицинских центров (по записи) с соблюдением требований зонирования, усиленного санитарно-дезинфекционного режима и требований постановления ГГСВ РК №67;

3.30.запрет на проведение аудио, фото и видео съемки в организациях здравоохранения, машинах скорой медицинской помощи, в помещениях, определённых местными исполнительными органами для карантина, а также при оказании медицинской помощи на дому медицинскими работниками, проведении эпидемиологического расследования в очаге, проведении опроса и анкетирования больных и контактных;

3.31. деятельность субъектов финансового рынка с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;

3.32. организацию работы в обычном режиме объектов по реализации цветов;

3.33. организацию работы в третьей четверти 2020-2021 учебного года:

– обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек;

– обучение в общеобразовательных школах в дежурных классах с 1 по 5 классы включительно, в международных школах — до 7 класса включительно по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей;

– комбинированного обучения в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% — в дистанционном (не более 15 человек в классе, соблюдение социальной дистанции, обучение по принципу 1 класс – 1 кабинет, одновременное нахождение в школе не более 30% проектной мощности, усиление санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима);

– индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 5 человек по решению администрации образовательного учреждения ;

3.34. организацию работы с 09:00 до 23:00 часов в будние, выходные и праздничные дни спортивных объектов (фитнес-центров, тренажерных залов, спортивно-оздоровительных центров, крытых и полукрытых спортивных сооружений, ледовых площадок в том числе при торгово-развлекательных комплексах, центрах, торговых домах) до 5 кв.м. на одного посетителя, не более 50% от мощности, бассейнов по предварительной записи, в индивидуальном формате из расчета 5 кв.м. зеркала воды на одного человека;

3.35. организацию проведения совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате) с соблюдением алгоритма согласно приложению к ПГГСВ РК;

3.36. организацию работы в обычном режиме специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в т.ч. для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей;

3.37. организацию штатного обучения для cтудентов I курсов колледжей и вузов во втором семестре;

3.38. ограничение деятельности по времени с 09:00 до 18:00 часов в будние, выходные и праздничные дни объектов, не указанных в данном постановлении.

Акимату города Шымкент, акиматам районов города Шымкент, Управлению пассажирского автотранспорта и автомобильных дорог города Шымкент, Управлению энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент, районным территориальным управлениям Департамента санитарно — эпидемиологического контроля города Шымкент, Управлению здравоохранения города Шымкент, филиалу РГП на ПВХ «Национальный центр экспертизы» по Туркестанской области, субъектам здравоохранения и субъектам предпринимательства независимо от форм собственности:

4.1. ограничить движение общественного транспорта в будние, выходные и праздничные дни с 07:00 до 21:00 часов. Контролировать обязательное ношение масок и заполняемость по количеству мест;

4.2. увеличить количество транспортных средств (автобусы, микроавтобусы) на линиях, установить равномерный график движения, в целях исключения скопления людей на остановках и в общественном траспорте;

4.3. обеспечить охват территории города обработкой с применением дезинфицирующих средств, в том числе автобусные остановки, дворовые детские площадки, места скопления людей, общественный транспорт и другие общественные места, обработку проводить ежедневно до окончания карантина;

4.4. на территории города Шымкент, в микрорайонах, жилых массивах, на территории многоэтажных домов и организаций обеспечить планово-регулярную очистку территории, ежедневный вывоз мусора, чистку, мытье и дезинфекцию контейнеров для мусора, содержание в чистоте площадок для мусорных контейнеров;

4.5. обеспечить ежедневное проведение обработки с применением дезинфицирующих средств на территории инфекционных стационаров;

4.6. обеспечить на постоянной основе интеграцию всех лабораторных мощностей города Шымкент независимо от форм собственности по ПЦР-тестированию, отчету с Единой информационной программой по централизованному учету ПЦР-исследований;

4.7. обеспечить строгое соблюдение санитарно-дезинфекционного режима, зонирование, оснащение средствами индивидуальной защиты в медицинских организациях.

Руководителям организаций, предприятий независимо от форм собственности, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам города Шымкент в период карантина:

5.1. строго соблюдать требования по ношению масок, перчаток (при обслуживании населения) и использованию антисептиков. Объектам, оказывающим услуги населению, дополнительно обеспечить сотрудников одноразовыми перчатками со своевременной заменой и приборами для измерения температуры;

5.2. обеспечить усиленный санитарно-дезинфекционный режим (установка санитайзеров для обработки рук, дезковриков, обработка поверхностей не реже двух раз в день, влажная уборка с применением дезинфицирующих средств, проветривание) на всех объектах, осуществляющих деятельность;

5.3. обеспечить строгое соблюдение требований санитарно-карантинных и ограничительных мер, усилить контроль за исполнением требований санитарно-карантинных и ограничительных мер персоналом и посетителями;

5.4. осуществлять деятельность в соответствии с утвержденными алгоритмами ПГГСВ РК;

5.5. обеспечить на всех объектах, в том числе в общественном транспорте, в такси проведение санитарно-профилактических, санитарно-противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий;

5.6. обеспечить проведение санитарной и дезинфекционной обработки общественного транспорта, такси, промышленных территорий, продовольственных и непродовольственных рынков и других общественных мест.

Акимам районов города Шымкент, руководителям районных Управлений санитарно – эпидемиологического контроля города Шымкент и начальнику Департамента полиции города Шымкент:

6.1 обеспечить мониторингом объекты, возобновившие свою работу, на соблюдение санитарно-дезинфекционных мероприятий и санитарно-эпидемиологических требований, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции;

6.2. усилить работу мониторинговых мобильных групп города и единого координационного центра;

6.3. при выявлении нарушений, неисполнения ограничительных мероприятий и других требований, установленных на период карантина, принимать соответствующие административные меры, в том числе меры по приостановлению деятельности объекта в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Акимату города Шымкент, акиматам районов города Шымкент, Управлению предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Шымкент, районным управлениям Департамента санитарно – эпидемиологического контроля города Шымкент, Департаменту полиции города Шымкент, региональной палате предпринимателей «Атамекен» по городу Шымкент, субъектам предпринимательства и физическим лицам обеспечить:

7.1. возобновление деятельности объектов на основании Акта соответствия санитарным нормам, выдаваемом в электронном формате с сайта «InfoKazakhstan.kz»;

7.2. размещение на видном месте при входе на объект Акта соответствия санитарным нормам, для возможности общественного мониторинга;

7.3. информирование населения, физических и юридических лиц о работе сайта «InfoKazakhstan.kz» для ознакомления с санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к работе объектов на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина;

7.4. использование сайта «InfoKazakhstan.kz» для размещения жалоб и фактов нарушения режима карантина, в целях своевременного принятия мер предпринимателями для устранения нарушений;

7.5. размещение на сайте «InfoKazakhstan.kz» списка инспекторов, аудиторских организаций, осуществляющих проверку субъектов предпринимательства на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к работе объектов на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина;

7.6. внесение субъектом предпринимательства в паспорт объекта на сайте «InfoKazakhstan.kz» сведений о планируемой заполняемости помещений посетителями (определяется и вносится с учетом установленной площади на 1 человека, в соответствии с требованиями к деятельности объектов в период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина, определяемых в приложениях к ПГГСВ РК);

7.7. при соответствии объектов, установленным требованиям, электронную выдачу Акта на возобновление деятельности объектов бизнеса через электронный портала «InfoKazakhstan. kz»;

7.8. проведение информационно-разъяснительной работы. с объектами, возобновившими свою деятельность, по соблюдению санитарно-дезинфекционных мероприятий и санитарно-эпидемиологических требований, направленных на предотвращение распространения короновирусной инфекции.