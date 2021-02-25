С 20 по 23 февраля 2021 года на территории города Шымкент прошло ОПМ «Квартира».

Основной целью мероприятия является раскрытие квартирных краж, предупреждение, пресечение преступлений, выявление лиц, причастных к таким преступлениям. На основе анализа оперативной обстановки выявлены районы, где квартирные кражи происходят часто. Для их раскрытия созданы оперативные группы из числа сотрудников криминальной полиции и местной полицейской службы, сообщает Департамент полиции города Шымкент.

В ходе мероприятия раскрыто 27 квартирных краж.

Департамент полиции города Шымкент просит жителей проявлять особую осторожность в отношении своего имущества.