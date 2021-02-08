Для тех граждан, кто ищет работу, есть государственная поддержка.

В рамках госпрограммы «Енбек» городским центром занятости проводится прием на платную общественную работу. В текущем году планируется трудоустроить на временную работу свыше 3-х тысяч безработных. С начала этого года уже получили путевки 1800 шымкентцев.

Среди шымкентцев, кто трудоустроился по путевке на платную общественную работу, есть и Акторе Айтуганов. Экономист по образованию больше месяца работает в канцелярии управления трудовой инспекции. Во время трудоустройства никаких проблем не возникло, сдал все документы, которые запросили в центре занятости, — говорит молодой человек.

Акторе АЙТУГАНОВ, работник управления трудовой инспекции г. Шымкента:»Меня хорошо встретили. Я занимаюсь регистрацией заявлении и входящих документов, которые поступают в управление трудовой инспекции. Работа нравится. У меня есть наставник. Он меня всему обучает»

«Обязанности свои Акторе знает. Он очень аккуратен. Ведь за каждым заявлением человеческие судьбы. работа ответственная. Он справляется. Вместе с тем изучает Трудовой Кодекс. Это для того , чтобы сразу отбирать заявления, касающиеся трудовых споров между работодателями и работниками. — говорит руководитель отдела управления трудовой инспекции г. Шымкента Альжан МАМАТАЛИЕВ.

В рамках третьего этапа госпрограммы «Енбек» на платную общественную работу принимаются безработные от 18 до пенсионного возраста. Не важно есть диплом или нет. Главное было желание работать, — говорят специалисты центра. Платная общественная работа является временной. Сроком на год. С нового года размер заработной платы для этой категории составляет 72 250 тенге. До этого выплачивали 51 тысяч тенге.

Даурен АУЕЛХАНУЛЫ, руководитель отдела центра занятости населения г. Шымкента: «В текущем году планируем трудоустроить свыше 3-х тысяч граждан. С января обеспечены временной работой уже 1800 шымкентцев. В прошлом году вместо запланированных 2733 человек, свыше 5-ти тысяч граждан были трудоустроены на платную общественную работу».

Если гражданин устроившись на платную общественную работу по каким-то причинам через два-три месяца уволится, то на такую работу он может претендовать только после истечения трех месяцев. Напомним, вся информация про вакантые места есть на сайте Енбек.кз.

Шынар Оразова