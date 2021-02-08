Для тех граждан, кто ищет работу, есть государственная поддержка.

В рамках госпрограммы «Енбек» городским центром занятости проводится прием на платную общественную работу. В текущем году планируется трудоустроить на временную работу свыше 3-х тысяч безработных. С начала этого года уже получили путевки 1800 шымкентцев.

Среди шымкентцев, кто трудоустроился по путевке на платную общественную работу, есть и Акторе Айтуганов. Экономист по образованию больше месяца работает в канцелярии управления трудовой инспекции. Во время трудоустройства никаких проблем не возникло, сдал все документы, которые запросили в центре занятости, — говорит молодой человек.
Акторе АЙТУГАНОВ, работник управления трудовой инспекции г. Шымкента:»Меня хорошо встретили. Я занимаюсь регистрацией заявлении и входящих документов, которые поступают в управление трудовой инспекции. Работа нравится. У меня есть наставник. Он меня всему обучает»

«Обязанности свои Акторе знает. Он очень аккуратен. Ведь за каждым заявлением человеческие судьбы. работа ответственная. Он справляется. Вместе с тем изучает Трудовой Кодекс. Это для того , чтобы сразу отбирать заявления, касающиеся трудовых споров между работодателями и работниками. — говорит руководитель отдела управления трудовой инспекции г. Шымкента  Альжан МАМАТАЛИЕВ.

В рамках третьего этапа госпрограммы «Енбек» на платную общественную работу принимаются безработные от 18 до пенсионного возраста. Не важно есть диплом или нет. Главное было желание работать, — говорят специалисты центра. Платная общественная работа является временной. Сроком на год. С нового года размер заработной платы для этой категории составляет 72 250 тенге. До этого выплачивали 51 тысяч тенге.
Даурен АУЕЛХАНУЛЫ, руководитель отдела центра занятости населения г. Шымкента: «В текущем году планируем трудоустроить свыше 3-х тысяч граждан. С января обеспечены временной работой  уже 1800 шымкентцев. В прошлом году вместо запланированных 2733 человек, свыше 5-ти тысяч граждан  были трудоустроены на платную общественную работу».

Если гражданин устроившись на платную общественную работу по каким-то причинам через два-три месяца уволится, то на такую работу он может претендовать только после истечения трех месяцев. Напомним, вся информация про вакантые места есть на сайте Енбек.кз.

Шынар Оразова

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА