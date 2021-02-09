Жительница Туркестанской области обвиняет врачей областного перинатального центра №1 в халатности.

По словам роженицы Майры Базарбаевой в роддом она приехала со схватками еще вечером 3-го февраля этого года. Женщина уверяет, что просила врачей сделать кесарево и сохранить ребенку жизнь. Но, врачи убеждали ее в обратном. Вечером 5-го числа из-за угрожающего состояния плода Майре сделали операцию, но ребенка спасти не удалось. Женщина винит в гибели своего ребенка врачей.

В семье Баглана Саудашева вместо долгожданной радости — горе. Мужчина вот уже третьи сутки дежурит у дверей областного перинатального центра №1. По его словам, супругу привезли сюда со схватками 2-го февраля. Спустя трое суток мужчине сообщили — ребенок родился мертвым.

БАГЛАН САУДАШЕВ, супруг роженицы, рассказал, что «после того, как супруга родила, ко мне вышли три врача спустя 1,5 часа и сказали, что не смогли спасти ребенка. Почему они не вынесли тело моего сына? Сегодня мне сообщили, что тело ребенка забрали на экспертизу. Я даже не знаю, наш ли там ребенок».

У супругов уже есть сын. Он появился на свет при помощи Кесарево сечения. Женщина рассказывает, что в этот раз двое суток терпела схватки и просила медиков сделать ей операцию.

МАЙРА БАЗАРБАЕВА, роженица: Сказали, что я сама рожу и состояние у меня хорошее. В час меня в родзал спустили и до 9 у меня были схватки. Проверяли сердцебиение моего ребенка, все было нормально. Потом сердцебиение начало плохо прослушиваться и меня увезли в операционную. Мне сказали, чтобы я не засыпала пока не услышу плач ребенка. Но, я так его и не услышала. После этого мне ввели укол и я уснула полностью.

Врачи перинатального центра рассказали, что Майра Базарбаева поступила к ним с ложными схватками и никаких тревожных симптомов не было, говорят врачи. В самом перинатальном центре уверяют, они предлагали роженице сделать кесарево. Но женщина сама отказалась от оперативного вмешательства. Акушер уверяет, что именно Майра Базарбаева отказывалась от кесарева — трижды.

АКМАРАЛ МАХАШОВА, акушер-гинеколог КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр №1»: Прилагается расписка, написанной и подписанной ею. 5-го числа с началом родовой деятельности переводится в родильный блок. В процессе родов диагностируется угрожающее состояние плода, была взята на оперативное роды-разрешения в экстренном порядке. Извлечен мертвый плод.

Ответ даст патологоанатомическое исследование, говорит акушер-гинеколог.

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