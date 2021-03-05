Управлением по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области совместно с участковыми инспекторами и волонтерами Молодежного центра закрасили около 40 граффити-надписей со стен зданий и центральных улиц города Туркестан, рекламирующих сайты, связанные со сбытом наркотиков.

Разделившись на несколько групп полицейские и волонтеры провели закраску наркограффити по всему областному центру. Также в ходе мониторинга, оперативники Управления по противодействию наркопреступности осуществили комплекс мероприятий по выявлению и блокировке аналогичных интернет-сайтов в Telegram.

Следует отметить, что в случае выявления нарушений данные сайты будут заблокированы, а лица, причастные к созданию сайтов и надписей, будут привлечены к строгой ответственности. Поэтому полицейские ДП Туркестанской области предупреждают жителей: за изготовление рекламы синтетических наркотиков, оставление записей, пропагандирующих употребление наркотиков предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 299-1 УК РК “Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров”.

Санкции данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Как отметили сами полицейские, работа в этом направлении со стороны органов внутренних дел будет продолжена.

В настоящее время проводится разъяснительная работа среди населения о привлечении к уголовной ответственности в случае совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.