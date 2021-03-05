В соответствии с генеральным планом города Шымкент в настоящее время ведутся строительные работы транспортной развязки на пересечении улиц Кунаева-Рыскулова.

Согласно проекту, будет расширена ширина проезжей части улицы Рыскулова и предусмотрена установка барьерного ограждения.

В связи с этим необходимо убрать зеленые насаждения, расположенные на строительной площадке. В декабре-январе организацией по содержанию зеленых насаждений ЛТД Турмыс проведены работы по посадке деревьев, пригодных для пересадки, в сквере на стадионе Кажымукан, вдоль улицы Б.Момышулы и Тамерлановского шоссе. А, старые деревья убирают из-за непригодности для пересадки, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкента.

После завершения строительных работ, в целях благоустройства указанных улиц, будут предусмотрены работы по посадке зеленых насаждений. Кроме того, подрядной организацией ТОО «Bazis Construction» будут проведены работы по посадке 5 деревьев вместо 1 вырубленного дерева.