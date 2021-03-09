Она находится в жилом массиве Сайрам.

Военная база находится на балансе Министерства обороны РК. Расположен на территории 256 гектаров. На сегодняшний день в собственности общественного объединения «Федерация парашютного спорта» города Шымкен, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Здесь есть казарма на 45 человек, столовая, парашютный склад, авиасклад, баня, садовый домик. В составе данной базы работает группа из 12 сотрудников, среди которых, инструктор, летчик, авиатехник и врач.

Мурат Айтенов отметил, что в будущем необходимо рассмотреть возможность преобразования военно-спортивной базы «Беркут» в уникальный туристический объект.

— Здесь, для повышения интереса детей, необходимо организовывать мероприятия. Нужно разработать специальную туристскую концепцию. Военно-спортивная база «Беркут» должна стать туристическим объектом города. В этом направлении необходимо рассмотреть пути привлечения инвестиций, — сказал аким и дал конкретные поручения руководителям отрасли.

Мурат Дуйсенбекович ознакомился с местами проживания детей, расположенные на территории базы, с зоной подготовки и прыжков с парашютом.

Общая стоимость прыжка с парашютом 21 000 тенге. Если человек весит более 90 кг, то стоимость составляет 31 000 тенге. В прошлом году число желающих прыгнуть с парашютом здесь превысило двух тысячи человек.

В соответствии с поручением акима, в этом году городское управление туризма совместно с ТИЦ «Shymkent tourism center» организуют семинар-тренинги для специалистов базы по совершенствованию туристского сервиса и маркетинга. Кроме того, планируется проведение культурно-туристических мероприятий.