Аким города Шымкент Мурат Айтенов посетил микрорайон Курсай Абайского района, где выслушал вопросы жителей.

Житель этого микрорайона, который был на онлайн приеме у акима города, попросил решить проблему питьевой воды, природного газа, освещения, объектов здравоохранения и земельных участков.

Для решения данных вопросов Мурат Айтенов совместно со специалистами соответствующих отраслей посетил микрорайон Курсай, где рассмотрел пути решения проблем инфраструктуры и социальных объектов, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

В этом году за счет частного инвестора в микрорайоне Курсай начнется строительство поликлиники на 500 посещений в смену. Данная работа реализуется АО «СПК Shymkent».

Об обеспечении жилого массива питьевой водой, природным газом и качественным электроснабжением проинформировал руководитель управления энергетики и коммунального хозяйства Боранбай Болатбеков.

Для обеспечения питьевой водой жителей микрорайона Курсай разработана проектно-сметная документация. Общая стоимость проекта — 5,9 млрд тенге. Строительство объекта планируется завершить до конца этого года. А, работы по обеспечению электроосвещением были проведены в 2019 году. Оставшиеся 130 домов, в рамках программы модернизации со стороны ТОО «ОңтүстікЖарықТранзит», будут подключены в этом году. В целях обеспечения населения природным газом разрабатывается проектно-сметная документация на 2 216 домов. По словам руководителя управления, микрорайон будет полностью обеспечен природным газом до конца 2021 года.

Всего в микрорайоне 55 улиц. Из них 8 грунтовых дорог. В соответствующее управление внесено предложение, в результате в этом году проведут работы по прокладке щебня. Кроме того, в населенном пункте освещены только две улицы. В 2021 году в рамках государственно-частного партнерства будет освещена еще одна улица (А.Бекболатов).

Помимо этого, в средней школе №49 на 900 мест в настоящее время обучаются 3 112 учащихся. В целях ликвидации трехсменного обучения, через АО «СПК Shymkent», была введена в эксплуатацию частная школа имени Аль-Фараби на 450 мест. Также, инвестором ТОО «Бекназ и К» ведется строительство школы на 450 мест.

Отметив, что формирование комфортной среды проживания жителей Шымкента является главной задачей повестки дня, Мурат Дуйсенбекович поручил руководителям отрасли взять на особый контроль вопросы данного направления и систематически докладывать о проделанной работе.