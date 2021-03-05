Аким города Шымкент Мурат Айтенов и первый заместитель председателя городского филиала партии «NUR OTAN» Жанар Бектаева посетили и поздравили нескольких представительниц прекрасного пола с Международным женским днем – 8 марта.

Сначала аким города посетил дом Индиры Баймуруновой, воспитывающей ребенка, нуждающегося в особом уходе. Младший сын Али Орынбасар сегодня получает специальные социальные услуги в условиях полустационара (очного отделения) в городском территориальном центре социального обслуживания населения. Трехлетний ребенок обеспечен всеми средствами в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Также, Мурат Дуйсенбекович поздравил с праздником ветерана Великой Отечественной войны Анну Федоровну. Выражая благодарность ветерану, аким города отметил, что самоотверженный подвиг и отвага наших женщин во время Второй мировой войны всегда будут в нашей памяти и Великая Победа важна для каждого из нас, ведь она подарила подрастающему поколению мирную жизнь.

Делясь воспоминаниями на полях сражений, Анна Федоровна попросила нынешнее поколение осознать ценность мирной жизни в Независимом Казахстане.

Далее аким города поздравил 103-летнюю труженицу тыла Бибисару Иржанову. Она родился в 1918 году в Чесменском районе Челябинской области. В 1930-е годы переселилась в казахские степи. А во II Мировой войне трудилась в тылу.

— Вы показали, насколько бывают сильны хрупкие создания. Мы обязаны вам за это спокойное время, — сказал Мурат Дуйсенбекович.