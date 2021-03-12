Новоиспеченные депутаты посещают закрепленные за ними округа и вместе с жителями стараются решать проблемы.

В этот раз народные избранники приняли участие в озеленении территории сш №131 мкр Бозарык Каратауского района.

Валихан Юсупов, председатель совета ветеранов мкр Бозарык:»На своем веку повидал разных депутатов. Раньше наладить контакт с ними было сложно, не отвечали на звонки, бегали от нас, не дозовешься. А сейчас новые депутаты уже в третий раз приезжают. Депутаты Айжан Наимбекова и Султангали Куандык привезли 150 саженцев. Обещают еще саженцы роз завезти. Я недавно слушал выступление президента Касым-Жомарта Токаева, он дал поручение посадить 10 тысяч саженцев. Вот сегодняшнее мероприятие — это и есть выполнение задания».

Бауыржан Асанов, завхоз сш №131: «Школу сдали в эксплуатацию в 2018 году. За это короткое время на территории учебного заведения были высажены саженцы плодовых и других деревьев, цветов. Теперь планируем посадить розы. У нас имеется два корпуса. Перед первым корпусом мы посадили яблоневые и ореховые деревья.

Ряды между ними решили засеять клевером. В целях экономии воды, будем применять капельное орошение.

Вокруг школы решили посадить неприхотливые карагачи.

Шынар Оразова