Об этом сообщила полиция Кызылординской области.

В ходе поисково-розыскных мероприятий в отношении несовершенолетних девочек, самовольно оставивших детскую деревню «Атамекен» в г.Кызылорда, вечером 27 марта установлено местонахождение двух из них в городе Алматы. Девочек удалось найти благодаря бдительности наших горожан, грамотной работе полицейских и массовой рассылке ориентировок во все соцсети и СМИ. В настоящее время девочки доставлены в детский дом в г.Алматы.

Продолжаются поисковые мероприятия по установлению третьей несовершеннолетней.

Напомним, что 25 марта в Кызылорде пропали три девочки — воспитанницы детской деревни семейного типа «Атамекен». По информации полиции, Дильда Нугманова (27.08.2004 года рождения), Любовь Нестерова (25.03.2006) и Рано Сабанкулова (24.03.2006) покинули деревню примерно в два часа ночи и ушли в неизвестном направлении.