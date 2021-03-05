Казахстанцы в очередной раз высказываются против санитарной обработки общественного транспорта. Некоторые пользователи Сети считают, что вещества, применяемые для дезинфекции, очень ядовиты и представляют опасность для жизни и здоровья.

Это утверждение многократно опровергалось.

Тезис о том, что санитарная обработка мест общего пользования может стать причиной проблем со здоровьем, ранее уже опровергали в Комитете санитарно-эпидемиологического надзора МЗ РК.

«Ни в Комитет, ни в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы жалоб на аллергические реакции после санитарной обработки улиц, подъездов и других территорий не поступало. Кроме того, отмечаем, что в Казахстане для дезинфекции школ, больниц и других общественных мест используются нетоксичные и неопасные для здоровья вещества. Все средства сертифицированы, внесены в реестр и имеют четкие инструкции по применению, в которых указаны пропорции приготовления растворов для санобработки», — сообщал официальный представитель комитета Ержан Байтанаев.

В соответствии с постановлением главного санитарного врача РК от 1 мая 2020 года для санитарной обработки общественных мест разрешено использовать хлорактивные, кислородактивные, гуанидиновые, спиртовые средства и четвертичные аммониевые соединения.

В постановлении также приведен полный перечень наименований разрешенных средств, допустимый уровень их концентрации в растворе и максимальное время экспозиции.

Санитарная обработка и дезинфекция в Казахстане проводилась и раньше. Для нее также использовались вышеперечисленные типы дезинфицирующих средств. О случаях отравления после санобработки с их использованием не сообщалось.

Дезинфекция поверхностей растворами хлора рекомендована ВОЗ в качестве меры профилактики COVID-19.

Несмотря на то, что отравиться дезинфицирующими средствами возможно, во время санобработки этого не происходит. Дело в том, что, для того чтобы получить отравление парами хлора, необходим раствор с очень высокой концентрацией и длительное время воздействия.

Правильный режим проветривания обрабатываемых помещений сводит вероятность вреда здоровью практически к нулю.