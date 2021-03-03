К подрядчикам, которые построили некачественные дороги, и к чиновникам, принявшим эти объекты в эксплуатацию, будут применяться жесткие меры.

Такое решение принято комиссией партийного контроля при Шымкентском городском филиале «Нур Отан». На заседании комиссии был обсужден отчет руководителя управления автомобильных дорог и пассажирского транспорта Шымкента Ержана Жолдасова.

-Вода образовалась из-за отсутствия ирригационных лотков перед школой № 115 в мкр Таскен. На улице Байкаймак недавно завершили ремонт. Дороги находятся в плачевном состоянии. А на улице Балкыбекова подрядчики тротуары оставили в таком виде. Жители микрорайона «Азат», «Жана Турмыс» и «Жанаталап» надеются, что дороги на их улицах все же приведут в порядок», — говорит Багдат ЫСКАКОВ, инспектор по партийному контролю.

Это видео собрано по заявлениям жителей, проживающим на окраинах города. Партийцы возмущены бездействием чиновников. Когда выделяются такие огромные деньги, это равносильно преступлению!

Нуркоз ЖАНАБАЙ, член комиссии партийного контроля: «Как можно не контролировать качество проводимых строительных работ! Из бюджета на развитие инфраструктуры выделяются большие деньги».

Выслушав все замечания, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкента Ержан Жолдасов обещает все исправить: «Да, есть недостатки. Мы сейчас работаем с подрядными организациями, которые согласно договора, должны привести в порядок участки дорог, где после зимы обнажились проблемы. Мы создали мониторинговую группу, куда вошли кроме специалистов общественники. Они проверят все объекты по строительству дорог. О проделанной работе я отчитаюсь перед вами в мае».

Отчет руководителя управления принят, но с одним условием: Ержан Жолдасов должен взять под личный контроль ход всех строительных работ в городе-миллионике. На этот год запланированы не менее крупные проекты — это и развязка на проспекте Кунаева, объездные и магистральные дороги.

Шынар Оразова