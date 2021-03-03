К подрядчикам, которые построили некачественные дороги, и к чиновникам, принявшим эти объекты в эксплуатацию, будут применяться жесткие меры.

Такое решение принято комиссией партийного контроля при Шымкентском городском филиале «Нур Отан». На заседании комиссии был обсужден отчет  руководителя управления автомобильных дорог и пассажирского транспорта Шымкента Ержана Жолдасова.

-Вода образовалась из-за отсутствия ирригационных лотков перед школой № 115 в мкр Таскен. На улице Байкаймак недавно завершили ремонт. Дороги находятся в плачевном состоянии. А на улице Балкыбекова подрядчики тротуары оставили в таком виде. Жители микрорайона «Азат», «Жана Турмыс» и «Жанаталап» надеются, что дороги на их улицах все же приведут в порядок», — говорит Багдат ЫСКАКОВ, инспектор по партийному контролю.

В Шымкенте начался ремонт дорог

Это видео собрано по заявлениям жителей, проживающим на окраинах города. Партийцы возмущены бездействием чиновников. Когда выделяются такие огромные деньги, это равносильно преступлению!

Разбитые дороги в ШымкентеНуркоз ЖАНАБАЙ, член комиссии партийного контроля: «Как можно не контролировать качество проводимых строительных работ! Из бюджета на развитие инфраструктуры выделяются большие деньги».

Выслушав все замечания, руководитель управления пассажирского транспорта и  автомобильных дорог г. Шымкента Ержан Жолдасов обещает все исправить: «Да, есть недостатки. Мы сейчас работаем с подрядными организациями, которые согласно договора, должны привести в порядок участки дорог, где после зимы обнажились проблемы.Мы создали мониторинговую группу, куда вошли кроме специалистов общественники. Они проверят все объекты по строительству дорог. О проделанной работе  я отчитаюсь перед вами в мае».

Отчет руководителя управления принят, но с одним условием: Ержан Жолдасов должен взять под личный контроль ход всех строительных работ в городе-миллионике. На этот год запланированы не менее крупные проекты — это и развязка на проспекте Кунаева, объездные и магистральные дороги.

Шынар Оразова

 

 

 

 

 

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