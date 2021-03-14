По распространенному штормовому предупреждению в Туркестанской области приостановлено движение по нескольким маршрутам!

Департамент по ЧС города Шымкент предупреждает!

В связи с ухудшением погодных условий (метель, ухудшение видимости) приостановлено движение для всех видов транспорта по направлению Сузакский район, на автодороге областного значения КХ-56

«Жамбыл-Кумкент-Шолаккорган» в части 39-76 КХ, город Кентау, на автодороге областного значения КХ-56

«Жамбыл-Кумкент-Шолаккорган» в части 76-124 КХ, в 18:00 часов Сузакский район, на автодороге областного значения КХ-2

«Уланбел-Созак-Екпинды» в части 603-643 ВК, в 19:00 ч. КХ-190 областного значения в части 36-90 км а/д

«Кентау-Туркестан-Шаульдер-Торткуль», с 22:25 ч. 2095 км трассы М-32 республиканского значения «Самара-Шымкент». (Г. Туркестан) 2057 КХ. (Кызылординская обл.) в связи с ухудшением погодных условий (метель, ухудшение видимости), сообщает Департамент по ЧС города Шымкент.