На сегодняшний день численность населения города Шымкент 1 млн 74 тыс 167 жителей.

Из них несовершеннолетних 394 тыс 445, что составляет 37 процентов общего населения. В Департаменте полиции города Шымкента работают 37 участковых инспекторов полиции по делам несовершеннолетних и 103 школьных инспектора полиции, закрепленных за организациями образования.

Работа сотрудников ювенальной полиции направлена на профилактику правонарушений среди подростков и обеспечение защиты прав детей.

В целях обеспечения безопасности детей на постоянной основе проводятся ночные рейдовые мероприятия по выявлению детей, находящихся в ночное время в развлекательных заведениях и находящихся без контроля родителей.

В результате проведенных мероприятий за 2 месяца текущего года выявлено 19 подростков (2020г-17), находившихся в ночное время в развлекательных заведениях, и 842 подростка (2020г-804), находившихся в ночное время вне жилища без законных представителей (ст. 442 КоАП РК).

А также, выявлено 11 подростков, распивающих алкогольные напитки в общественных местах и находящихся в состоянии алкогольного опьянения (ст. 440 ч-2 КоАП РК).

На учет в органы внутренних дел поставлены 63 (2020г-61) подростка и 39 (2020г-34) семей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию несовершеннолетних.

На постоянной основе проверяются по месту жительства лица, состоящие на учете в органах внутренних дел, а также с ними проводится профилактическая работа.

Кроме того, школьными инспекторами полиции, закрепленными за организациями образования, проведены 534 встречи и разъяснительные работы с учащимися организаций образования по повышению правовой грамотности несовершеннолетних, о том, как вести себя при передвижении в общественных местах, парках, на улицах и при общении с посторонними лицами.

Наряду с профилактической работой, инспекторы ювенальной полиции ежедневно в утреннее, обеденное и вечернее время несут службу на пешеходных переходах, расположенных на территории организаций образования, обеспечивая безопасный доступ учащихся к учебным занятиям. (Справочно: сотрудники полиции дежурят с 07:30-08:30 утра, с 12:30-14:30 обеденного времени и с 17:30-19:30 вечера).

В результате принятых мер по итогам 2 месяцев текущего года количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, снизилось на 57,7%, или с 26 до 11.

В настоящее время вопросы профилактики правонарушений среди подростков находятся на контроле руководства Департамента полиции.