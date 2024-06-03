Приёмному отцу, истязавшему 6 детей, грозит 7 лет тюрьмы

Приемных детей в Шымкенте поили мочой и фекалиями.

В условиях подобных концлагерю жили шестеро детей, самому младшему из которых всего 3 года, в приемной семье на окраине мегаполиса. Всех их, по словам омбудсмена, держали в маленькой времянке. Тогда как приемные родители жили в большом доме. Самый старший из детей обратился за помощью в детский дом, где показал синяки на теле. Детей изъяли из семьи.

О нечеловеческом отношении приемных родителей стало известно от детского омбудсмена. Приемный отец шестерых детей от 3 до 15 лет избивал их, заставлял работать и, как утверждает омбудсмен, кормил кошачьим и собачим мясом. О зверствах заявил старший ребенок. Подросток позвонил в детский дом и даже предоставил доказательства, сняв синяки на своем теле.

«Дети были очень худыми, как в концлагере во время войны, у детей на теле синяки и покраснения. На них была рваная одежда, они были очень голодные. Пятеро из них не могут говорить. А по ночам им связывали ноги, чтобы они не чесались, потому что им не разрешали купаться. Старший ребенок рассказал что их кормили кошками и собаками. Мы осмотрели территорию и нашли трех связанных кошек», — говорит Жаннета Жазыкбаева, уполномоченная по правам ребенка в г. Шымкенте.

Детей приемный отец собирал по детдомам Шымкента, Алматы, Усть-Каменогорска и Астаны. Двоих — мальчика и девочку — усыновили и удочерили, на остальных оформлено опекунство. По словам соседей, семья с ними почти не общалась. А приемный отец-садист называл себя целителем.

«Мы даже ничего не слышали, детей видели только тех, кто в школу ходил, а потом они запирали дом и все. Дети даже на улице не играли», — говорит соседка.

«Мы с ними не общались, детей на улице не видели», — рассказала соседка.

Выяснились и другие подробности. По словам уполномоченной по правам ребенка Динары Закиевой, детей кормили фекалиями.

«По показаниям старшего ребенка, детей поили мочой и кормили фекалиями. Дело передано в суд. Также, отдельно расследуется факт использования денежных накоплений старшего ребёнка, которые, возможно, были использованы на покупку коз, которых пас сам ребёнок», — Динара Закиева, уполномоченная по правам ребенка в РК.

Много вопросов к органам опеки, отдавшим малышей в такие условия. По словам Закиевой, в отношении сотрудников местных органов опеки заведены уголовные дела. В управлении образования заявили, что к о ответственности привлекли и сотрудников школы.

«Заместитель по воспитательной работе и классный руководитель средней общеобразовательной школы №95 получили предупреждение, педагогическому психологу и социальному педагогу школы вынесен выговор», — пресс-служба управления образования Шымкента.

По словам шымкентского омбудсмена, приемный отец находится в психиатрической больнице, приемная мать — на свободе. В полиции завели дело по статье «Истязание». Дело передали в суд. Если истязателя признают вменяемым, его ждет до 7 лет лишения свободы. Сейчас двое из шестерых детей находятся в Центре адаптации несовершеннолетних. Еще четверо — в доме малютки.