Поили мочой и кормили феклиями: подробности истязания приемных детей в Шымкенте

В отношении сотрудников опеки и педагогов школы заведены уголовные дела, передает OTYRAR.

О фактах истязания приемных детей в г. Шымкенте стало известно еще в феврале. Именно тогда во время мониторинга детским омбудсменом и была выявлена семья, в которой систематически излевались над приемными детьми.

«Здесь много ужасных подробностей, по показаниям старшего ребенка, детей поили мочой и кормили фекалиями. Дело передано в суд», — сообщила детский омбудсмен Динара Закиева.

Кроме того, сообщила омбудсмен, расследуется факт использования денежных накоплений старшего ребёнка.

Эти средства, по словам Динары Закиевой, «возможно, были использованы на покупку коз, которых пас сам ребёнок».

Много вопросов у правоохранителей и правозащитников к органам опеки и педагогам школы, которые видели синяки на теле старшего ребёнка.

«В отношении сотрудников опеки и педагогов школы заведены уголовные дела, идет следствие».

В стане это уже 4-й случай истязания за последние несколько месяцев именно в приемных семьях, отметила Динара Закиева.

Саида Турусметова