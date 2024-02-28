СпецЦОН облегчил процедуру сдачи экзаменов на права

Онлайн-бронь на сдачу экзаменов в спецЦОН облегчает жизнь шымкентцев.

Теперь шымкентцы могут воспользоваться новым способом бронирования очереди на экзамены через приложение «ЦОН».

Так, у граждан отпала необходимость обращаться в центр для подачи заявления на получение первичного водительского удостоверения. Они могут сделать это онлайн через приложение во вкладке «Услуга по видео».

Благодаря сервису граждане могут существенно экономить время. Так, ранее, для того, чтобы сдать теорию, услугополучателю нужно было приехать в спецЦОН, получить талон, дождаться очереди, подать заявление у оператора и только после этого пройти в экзаменационный класс.

Сейчас эти этапы проходить не обязательно. Клиент может явиться сразу на теоретический экзамен в обозначенное время, которое он забронировал ранее. А после успешной сдачи теории, можно также забронировать очередь на практику через приложение «ЦОН».

Отметим, что через видеозвонок можно не только забронировать очередь, но и подать отсканированные копии документов на получение водительских прав. Среди них медицинская справка, фотография услугополучателя, фото подписи, сертификат об окончании автошколы в случае прохождения обучения и чек об оплате госпошлины. Все документы необходимо прикрепить в диалоговом окне.

К слову, через приложение «ЦОН» уже поступило более 8 тысяч заявок на бронирование очереди на сдачу экзаменов во всех спецЦОНах страны. Приложение доступно к скачиванию в GooglePlay и AppStore. Его установили уже порядка 350 тысяч пользователей.