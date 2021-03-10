Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемых в организации незаконной миграции.

В дежурную часть Келесского РОП поступило сообщение от одного из сельчан о том, что некие местные жители за вознаграждение переправляют нелегалов из Республики Узбекистан в Республику Казахстан.

Для задержания подозреваемых, причастных к незаконной миграции, в районном отделе создали специальную группу из наиболее опытных сотрудников полиции. Стражи порядка провели все необходимые оперативно-розыскные мероприятия и сбор информации. В результате ОРМ полицейские задержали “с поличным” двух жителей Келесского района, которые пытались перевезти нелегала из Узбекистана. При обыске задержанных оперативники обнаружили у подозреваемых и изъяли наличные деньги в качестве вещественных доказательств. Кроме того в рамках следствия выяснилось, что двое злоумышленников получили с иностранца за свои услуги 20 тысяч тенге.

В отношении двух подозреваемых, промышлявших незаконной переправкой иностранных граждан через границу, проводится досудебное расследование. Задержанными оказались двое местных жителей, проживающих недалеко от границы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 394 УК РК “Организация незаконной миграции”.

За незаконное пересечение границы в отношении граждан Узбекистана проводится досудебное расследование по статье 392 УК РК “Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан”. Расследуя уголовное дело сотрудники полиции с уверенностью могут сказать, что указанное преступление имело организованный характер.

Каждый из правонарушителей выполнял свою роль и возложенные на него обязанности. Один находил лиц, желающих незаконно пересечь границу, другой тайно переправлял иностранцев через границу. В настоящее время оба подозреваемых находятся под подпиской. Следствие продолжается. Полицейскими выясняется все обстоятельства дела и причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям.