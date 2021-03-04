Большинство казахстанской молодежи не имеет понятия как передается ВИЧ и другие инфекции.

По словам сенаторов, отсутствие половой грамотности приводит к бесплодию. Повысить уровень осведомлённости подростков могут молодежные центры здоровья. Из-за недостатка финансирования их в стране всего 128. На каждого казахстанца от 15 до 24 лет выделяется всего 48 тенге в месяц.

«Социологические опросы показали, что комплексные знания о путях передачи ВИЧ имеют только 9% подростков, 60% не осведомлены о методах профилактики инфекций, передаваемых половым путём, а 63% заболевших молодых людей занимались самолечением. Самым распространенным последствием подобного поведения является бесплодие», — говорит Акмарал АЛЬНАЗАРОВА, депутат Сената Парламента РК.

Говорили в Сенате и о нововведениях в сфере образования. Принимать педагогов будет комиссия, на конкурсной основе.

«Чтобы исключить негативные факторы, будет применяться система конкурсного отбора педагогов по понятным и единым правилам. В правилах будут установлены четкие критерии отбора, процедуры проведения конкурса, а сами процессы будут автоматизированы цифровыми технологиями. То есть теперь принятие решения о приеме на работу педагога будет носить не единоличный характер, а коллегиальный. Во главу угла будет ставиться профессионализм педагога и его соответствие установленным критериям», — рассказал Асхат АЙМАГАМБЕТОВ, министр образования и науки РК.

В Минобразовании займутся проверкой директоров школ и детских садов.

«Безусловно, есть много сильных руководителей, которые преданы своей работе и делают всё возможное, чтобы совершенствовать деятельность своей организации. Они могут работать годами и при этом быть очень эффективными, но таких не так много. Никто не отменяет и профессиональное выгорание, отсутствие мотивации и желание движения по карьерной лестнице других сотрудников», — говорит Асхат АЙМАГАМБЕТОВ, министр образования и науки РК.

Сенаторы предложили новую систему обеспечения жильем сотрудников внутренних дел.

«Сейчас сотрудникам ОВД выплачивают компенсацию за аренду жилища. Она не позволяет приобрести жилье в собственность. Принятие законопроекта позволит использовать эти средства как на оплату аренды, так и на приобретение жилья в собственность в рамках ипотечных программ, в том числе с рассрочкой платежей, оплаты аренды жилища с последующим выкупом», — рассказал Сергей ЕРШОВ, депутат Сената Парламента РК

Семьи полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей либо получивших увечья, будут продолжать получать жилищные выплаты. Сенаторы внесли поправку в проект закона и вернули его в Мажилис.