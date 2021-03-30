Колоректальный рак стали чаще регистрировать у жителей Шымкента.

Городские онкологи бьют тревогу — из года в год статистика растет. От злокачественной опухоли ежегодно в Шымкенте умирают до 60 пациентов. Чаще всего рак толстой кишки диагностируют людям старше 50 лет.

-Ежегодно статистика растет. Самое страшное в этом заболевании это то, что колоректальный рак не имеет симптоматики, люди годами могут жить, не зная, что болеют. Рак протекает без болей, и только на последних стадиях проявляет себя. Именно поэтому мы рекомендуем проходить осмотр у специалистов, хотя бы раз в два года, — рассказывает онкопроктолог Нурбол Шауенов.

По словам врачей, чаще всего болезнь возникает из-за неправильного питания. К образованию новообразований, говорят специалисты, может привести чрезмерное потребление фаст-фуда и газированных напитков.

-Люди в больших количествах едят жирное, копченое и соленое. Это очень вредно для организма. Появляются проблемы с пищеварением, что в свою очередь может привести к страшным последствиям, — предупреждает заместитель главного врача онкологического центра г. Шымкента Жумагали Даулетбек.

В Шымкенте на учете с раком толстой кишки состоят порядка 200 пациентов.

Наша справка: Колоректальный рак – это злокачественная опухоль толстого кишечника. На начальном этапе протекает бессимптомно. В последующем проявляется слабостью, недомоганием, потерей аппетита, болями в животе, диспепсией, метеоризмом и кишечными расстройствами. Возможны явления кишечной непроходимости. Изъязвление новообразования сопровождается кровотечениями, однако примесь крови в кале при колоректальном раке верхних отделов кишечника может визуально не определяться. Диагноз устанавливают с учетом жалоб, анамнеза, данных осмотра, анализа кала на скрытую кровь, колоноскопии, ирригоскопии, УЗИ и других исследований.