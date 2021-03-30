Колоректальный рак стали чаще регистрировать у жителей Шымкента.
Городские онкологи бьют тревогу — из года в год статистика растет. От злокачественной опухоли ежегодно в Шымкенте умирают до 60 пациентов. Чаще всего рак толстой кишки диагностируют людям старше 50 лет.
-Ежегодно статистика растет. Самое страшное в этом заболевании это то, что колоректальный рак не имеет симптоматики, люди годами могут жить, не зная, что болеют. Рак протекает без болей, и только на последних стадиях проявляет себя. Именно поэтому мы рекомендуем проходить осмотр у специалистов, хотя бы раз в два года, — рассказывает онкопроктолог Нурбол Шауенов.
По словам врачей, чаще всего болезнь возникает из-за неправильного питания. К образованию новообразований, говорят специалисты, может привести чрезмерное потребление фаст-фуда и газированных напитков.
-Люди в больших количествах едят жирное, копченое и соленое. Это очень вредно для организма. Появляются проблемы с пищеварением, что в свою очередь может привести к страшным последствиям, — предупреждает заместитель главного врача онкологического центра г. Шымкента Жумагали Даулетбек.
В Шымкенте на учете с раком толстой кишки состоят порядка 200 пациентов.
Наша справка: Колоректальный рак – это злокачественная опухоль толстого кишечника. На начальном этапе протекает бессимптомно. В последующем проявляется слабостью, недомоганием, потерей аппетита, болями в животе, диспепсией, метеоризмом и кишечными расстройствами. Возможны явления кишечной непроходимости. Изъязвление новообразования сопровождается кровотечениями, однако примесь крови в кале при колоректальном раке верхних отделов кишечника может визуально не определяться. Диагноз устанавливают с учетом жалоб, анамнеза, данных осмотра, анализа кала на скрытую кровь, колоноскопии, ирригоскопии, УЗИ и других исследований.
Специалисты нередко рассматривают колоректальный рак как «болезнь цивилизации», связанную с увеличением продолжительности жизни, недостаточной физической активностью, употреблением большого количества мясных продуктов и недостаточного количества клетчатки.
Причины колоректального рака:
- Погрешности в питании. Современные специалисты все больше акцентируются на роли питания в развитии злокачественных опухолей прямой кишки. Установлено, что колоректальный рак чаще диагностируется у людей, которые употребляют много мяса и мало клетчатки. В процессе переваривания мясных продуктов в кишечнике образуется большое количество жирных кислот, превращающихся в канцерогенные вещества.
- Нарушение эвакуаторной функции кишечника. Малое количество клетчатки и недостаточная физическая активность приводят к замедлению кишечной перистальтики. В результате большое количество канцерогенных агентов в течение длительного времени контактирует со стенкой кишечника, провоцируя развитие колоректального рака. Фактором, усугубляющим данное обстоятельство, является неправильная обработка мяса, еще больше увеличивающая количество канцерогенов в пище. Определенную роль играют курение и употребление алкоголя.
- Воспалительная патология кишечника. По статистике, пациенты с хроническими воспалительными заболеваниями толстого кишечника страдают колоректальным раком чаще людей, не имеющих подобной патологии. Вероятность возникновения колоректального рака напрямую коррелирует с продолжительностью воспалительного процесса.
- Полипы кишечника. У больных полипозом толстого кишечника колоректальный рак выявляется чаще, чем в среднем по популяции. Одиночные полипы перерождаются в 2-4% случаев, множественные – в 20% случаев, ворсинчатые – в 40% случаев. Вероятность перерождения в колоректальный рак зависит не только от количества полипов, но и от их размеров.