На сегодняшний день наблюдается уменьшение числа заболевших, но вместе с тем растет число заболевших, поступающих в стационары в тяжелом состоянии.

Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщила заместитель директора по клинической и научной работе Национального научного центра фтизиопульмонологии Министерства здравоохранения РК Лаззат Ералиева.

«Коронавирусная инфекция утяжеляет имеющиеся хронические заболевания и оставляет в организме последствия, с которыми врачам еще предстоит долго бороться. Мы знаем уже многое о COVID-19, но пока нет уверенности в том, что в будущем коронавирус SARS-CoV-2 не покажет нам новые стороны своего существования», — считает Л.Ералиева.



Сейчас уже известно, что коронавирус SARS-CoV-2 устойчив как к холодное, так и теплое время года, поэтому пока заболевание будет регистрироваться необходимо продолжать соблюдать меры инфекционной безопасности – носить маски, соблюдать дистанцирование, мыть руки.

«Коронавирус SARS-CoV-2 мутирует, также как вирус гриппа. И, если взять в качестве примера вакцину против гриппа, то производители каждые 6 месяцев меняют составы вакцин в зависимости от того, какой штамм гриппа циркулирует в это время и на данной территории.Если вирус SARS-CoV-2 перейдет в разряд сезонных вирусов, то производители также, в зависимости от эпидемиологическиактивного штамма для Южного полушария или Северного полушария будут менять состав вакцины», — отметила заместитель директора по клинической и научной работе Национального научного центра фтизиопульмонологии МЗ РК.

По мнению Л.Ералиевой, скорость мутации постоянно меняется и зависит от того, как быстро появляются новые препараты или вакцины. Поэтому необходимо быстрее вакцинировать как можно большее количество людей.