За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 622 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 42, город Алматы — 96, город Шымкент — 7, Акмолинская область — 75, Актюбинская область — 6, Алматинская область — 70, Атырауская область — 14, Восточно-Казахстанская область — 41, Жамбылская область — 9, Западно-Казахстанская область — 35, Карагандинская область — 32, Костанайская область — 62, Кызылординская область — 8, Мангистауская область — 4, Павлодарская область — 82, Северо-Казахстанская область — 38, Туркестанская область — 1.
Всего в стране выявлено 213431 заболевших.