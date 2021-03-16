За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 954 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 127, город Алматы — 297, город Шымкент — 17, Акмолинская область — 63, Актюбинская область — 9, Алматинская область — 99, Атырауская область — 48, Восточно-Казахстанская область — 18, Жамбылская область — 19, Западно-Казахстанская область — 51, Карагандинская область — 92, Костанайская область — 47, Кызылординская область — 1, Мангистауская область — 2, Павлодарская область — 43, Северо-Казахстанская область — 12, Туркестанская область — 9.
Всего в стране выявлено 225685 заболевших.