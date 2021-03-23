За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1101 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 161, город Алматы — 395, город Шымкент — 11, Акмолинская область — 53, Актюбинская область — 40, Алматинская область — 94, Атырауская область — 48, Восточно-Казахстанская область — 29, Жамбылская область — 17, Западно-Казахстанская область — 61, Карагандинская область — 91, Костанайская область — 41, Кызылординская область — 4, Мангистауская область — 2, Павлодарская область — 33, Северо-Казахстанская область — 13, Туркестанская область — 8. Всего в стране выявлено 234007 заболевших.