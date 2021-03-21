За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1171 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 237, город Алматы — 353, город Шымкент — 15, Акмолинская область — 49, Актюбинская область — 37, Алматинская область — 94, Атырауская область — 45, Восточно-Казахстанская область — 25, Жамбылская область — 19, Западно-Казахстанская область — 87, Карагандинская область — 75, Костанайская область — 43, Кызылординская область — 4, Мангистауская область — 18, Павлодарская область — 40, Северо-Казахстанская область — 25, Туркестанская область — 5.
Всего в стране выявлено 231698 заболевших.