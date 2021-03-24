За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1088 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 152, город Алматы — 380, город Шымкент — 21, Акмолинская область — 49, Актюбинская область — 28, Алматинская область — 109, Атырауская область — 63, Восточно-Казахстанская область — 18, Жамбылская область — 5, Западно-Казахстанская область — 74, Карагандинская область — 90, Костанайская область — 41, Кызылординская область — 10, Мангистауская область — 1, Павлодарская область — 29, Северо-Казахстанская область — 12, Туркестанская область — 6.
Всего в стране выявлено 235095 заболевших.