За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1100 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 185, город Алматы — 330, город Шымкент — 35, Акмолинская область — 50, Актюбинская область — 54, Алматинская область — 108, Атырауская область — 82, Восточно-Казахстанская область — 19, Жамбылская область — 12, Западно-Казахстанская область — 48, Карагандинская область — 98, Костанайская область — 40, Мангистауская область — 2, Павлодарская область — 28, Северо-Казахстанская область — 7, Туркестанская область — 2.
Всего в стране выявлено 237300 заболевших.