За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1105 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 195, город Алматы — 341, город Шымкент — 22, Акмолинская область — 45, Актюбинская область — 50, Алматинская область — 104, Атырауская область — 65, Восточно-Казахстанская область — 19, Жамбылская область — 10, Западно-Казахстанская область — 76, Карагандинская область — 92, Костанайская область — 40, Кызылординская область — 4, Мангистауская область — 5, Павлодарская область — 25, Северо-Казахстанская область — 7, Туркестанская область — 5.
Всего в стране выявлено 236200 заболевших.