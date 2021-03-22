За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1208 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 203, город Алматы — 410, город Шымкент — 27, Акмолинская область — 51, Актюбинская область — 39, Алматинская область — 95, Атырауская область — 41, Восточно-Казахстанская область — 20, Жамбылская область — 14, Западно-Казахстанская область — 93, Карагандинская область — 90, Костанайская область — 42, Кызылординская область — 4, Мангистауская область — 13, Павлодарская область — 37, Северо-Казахстанская область — 16, Туркестанская область — 13.
Всего в стране выявлено 232906 заболевших.