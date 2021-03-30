За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1445 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 204
город Алматы — 545
город Шымкент — 13
Акмолинская область — 45
Актюбинская область — 73
Алматинская область — 177
Атырауская область — 63
Восточно-Казахстанская область — 22
Жамбылская область — 25
Западно-Казахстанская область — 76
Карагандинская область — 92
Костанайская область — 38
Кызылординская область — 9
Мангистауская область — 0
Павлодарская область — 30
Северо-Казахстанская область — 25
Туркестанская область — 8
Всего в стране выявлено 243318 заболевших.