За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1485 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 365, город Алматы — 450, город Шымкент — 34, Акмолинская область — 48, Актюбинская область — 50, Алматинская область — 105, Атырауская область — 93, Восточно-Казахстанская область — 17, Жамбылская область — 15, Западно-Казахстанская область — 87, Карагандинская область — 85, Костанайская область — 39, Кызылординская область — 24, Мангистауская область — 10, Павлодарская область — 35, Северо-Казахстанская область — 21, Туркестанская область — 7.
Всего в стране выявлено 238785 заболевших.