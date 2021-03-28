За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1596 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 382, город Алматы — 510, город Шымкент — 40, Акмолинская область — 46, Актюбинская область — 62, Алматинская область — 110, Атырауская область — 81, Восточно-Казахстанская область — 39, Жамбылская область — 14, Западно-Казахстанская область — 98, Карагандинская область — 80, Костанайская область — 40, Кызылординская область — 11, Мангистауская область — 5, Павлодарская область — 53, Северо-Казахстанская область — 19, Туркестанская область — 6.
Всего в стране выявлено 240381 заболевших.