За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 658 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 65, город Алматы — 102, город Шымкент — 17, Акмолинская область — 78, Актюбинская область — 5, Алматинская область — 48, Атырауская область — 24, Восточно-Казахстанская область — 55, Жамбылская область — 5, Западно-Казахстанская область — 46, Карагандинская область — 27, Костанайская область — 62, Кызылординская область — 6, Мангистауская область — 1, Павлодарская область — 77, Северо-Казахстанская область — 37, Туркестанская область — 3.
Всего в стране выявлено 214089 заболевших.