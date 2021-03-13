За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1002 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 152, город Алматы — 293, город Шымкент — 25, Акмолинская область — 50, Актюбинская область — 29, Алматинская область — 90, Атырауская область — 42, Восточно-Казахстанская область — 35, Жамбылская область — 13, Западно-Казахстанская область — 68, Карагандинская область — 74, Костанайская область — 48, Кызылординская область — 5, Мангистауская область — 3, Павлодарская область — 50, Северо-Казахстанская область — 21, Туркестанская область — 4.
Всего в стране выявлено 222671 заболевших.