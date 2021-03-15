За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1011 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 157, город Алматы — 342, город Шымкент — 21, Акмолинская область — 61, Актюбинская область — 18, Алматинская область — 92, Атырауская область — 41, Восточно-Казахстанская область — 20, Жамбылская область — 20, Западно-Казахстанская область — 32, Карагандинская область — 84, Костанайская область — 49, Кызылординская область — 2, Павлодарская область — 46, Северо-Казахстанская область — 17, Туркестанская область — 9.
Всего в стране выявлено 224731 заболевших.