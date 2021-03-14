За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1049 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 173, город Алматы — 360, город Шымкент — 7, Акмолинская область — 57, Актюбинская область — 12, Алматинская область — 86, Атырауская область — 45, Восточно-Казахстанская область — 24, Жамбылская область — 16, Западно-Казахстанская область — 60, Карагандинская область — 72, Костанайская область — 48, Мангистауская область — 3, Павлодарская область — 50, Северо-Казахстанская область — 28, Туркестанская область — 8.
Всего в стране выявлено 223720 заболевших.